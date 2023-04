Hutníci, strojaři, chemici? Vláda vybírá, kdo bude moci dřív do důchodu

Do důchodu by se mělo podle vládní koalice v budoucnu postupně odcházet později, než je dnešní hranice 65 let. Vedle toho se mají znevýhodnit předčasné důchody. Některé profese by ale mohly chodit do penze dříve.

