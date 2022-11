Omezovat vánoční atrakce? V Praze a Ostravě proti

Atraktivního ledového okruhu kolem morového sloupu se letos nedočkají bruslaři v Jihlavě. „Náklady na stavbu a provoz činily okolo pěti milionů korun. Vzhledem k rostoucím cenám energií bychom tuto částku určitě překročili. Radní proto rozhodli, že kluziště se letos stavět nebude,“ vysvětlil Jakub Deml, ředitel Brány Jihlavy, která by akci organizovala.

Jinde se na to dívají jinak. „Procházíme obdobím, kdy na společnost dopadají negativní zprávy, tak je zásadní, aby lidé mohli také takzvaně normálně žít. Nerad bych žil ve světě, kde se vše přepočítává na peníze. Doufám, že si letošní Vánoce děti i jejich rodiče opravdu užijí,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) s tím, že České Budějovice mají pro tento rok ceny energií zastropované. „Jsme připraveni ušetřit peníze jinde,“ dodal hejtman.

Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích tak už 18. listopadu vyroste adventní městečko s vyhlídkovým kolem, stánky, kluzištěm, věží i dalšími atrakcemi. Akce potrvají až do Silvestra. Trhy znovu pořádá agentura Art4promotion společně s městem a letos se poprvé podílí i Jihočeský kraj.

Ani v Praze se zatím neuvažuje o tom, že by se méně svítilo na vánočních trzích v centru metropole. Podle Hany Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy organizuje, se již několik let používají úsporné žárovky. V dřevěných stáncích, kde prodejci nabízejí svoje zboží, se netopí.

Zdobení stromu, letos do Prahy dorazí z malé vesnice nedaleko České Kamenice v Ústeckém kraji, stejně jako kácení a převoz je v režii společnosti Technologie hlavního města Prahy. Firma zatím neinformovala, že by nějaká omezení chystala.

„Letos by nás čekala kompletní obnova dřevěného pódia, na kterém je kluziště položeno, a už to by bylo finančně náročné. Pokud k tomu přidáme výražně rostoucí ceny energií, není vhodné Bruslák instalovat,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Dobešová.