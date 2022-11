Zemřel Robert Peňažka, autor legendární vánoční reklamy na Kofolu

Televizní vánoční spot s holčičkou a prasátkem je neodmyslitelnou součástí svátků již od roku 2003, tedy 19 let.

Robert Peňažka se narodil bulharské matce a slovenskému otci, vyrůstal v Sofii a v New Yorku, usadil se v Praze. Původně studoval práva, ale nakonec skončil u reklamy, které se věnoval třicet let. Začínal v reklamní agentuře Mark BBDO, v roce 1993 angažmá změnil, na devět let zakotvil v Leo Burnett Praha. Jako uznávaný stratég a v posledním roce působení i výkonný ředitel dostal agenturu mezi 50 nejkreativnějších agentur na světě, uvedl server Marketing & Media.