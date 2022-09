Okolí hlavního nádraží v Praze je noclehárnou pro uprchlíky

Podle ní je nedostatek teplého oblečení a přikrývek, které by uprchlíkům pomohly přečkat noc ve Vrchlického sadech před budovou nádraží.

„Děláme veřejnou sbírku na teplé oblečení, potřebujeme deky, izotermické fólie, pláštěnky. To jsou nejdůležitější věci, aby uprchlíci přečkali noc venku,“ přiblížila Hošková s tím, že shání i dobrovolníky, kteří by věci uprchlíkům večer rozdali, případně jim ošetřili rány.

Iniciativa Hlavák jednala i s pražským magistrátem, podle Hoškové to ale žádné řešení situace nepřineslo.

„V jednu ráno se zavírá celá budova hlavního nádraží, takže vyvedou úplně všechny. Nemám ale informace, že by kolegové někoho upozorňovali na to, že na trávníku ležet nesmí. Zatím jsme žádný konflikt nezaznamenali. Jsou tam hlídky, dohlíží na to stále ve zvýšeném výkonu,“ konstatoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.