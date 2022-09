Syrští uprchlíci přes ČR jen tranzitují do Německa

Jejich počty stoupají významně. V České republice nezůstávají, ale tranzitují a snaží se dostat do Německa, protože tam mají většinu svých příbuzných nebo známých. Většinou přespí jednu dvě noci na hlavním nádraží a stává se, že jsou z Německa vraceni a potřebují tuto pomoc opakovaně.

Vstupují přes hranice Slovenska. V případě, že je tady někdo identifikuje a chce legitimovat, tak v předchozích týdnech putovali do detencí a tam zhruba 14 dní čekali. Poté je vyšoupli za plot, velmi často bez výjezdního příkazu, někdy i s ním. Mají 30 dní na to, aby opustili Českou republiku.

Takže pokračovali a pokračují v cestě do Německa, kde mají možnost dostat nějaký typ pobytu v rámci sloučení rodiny. Když se jim dostat do Německa napoprvé nepodaří, tak o to usilují opakovaně.