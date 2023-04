ODS chce do eurovoleb Spolu rozdrobit

„Koalice Spolu funguje a myslím, že bychom ji měli využít v krajských, senátních, ale i v příštích sněmovních volbách. U evropských voleb mám ale pochybnosti, zda by ODS koaliční spolupráce posílila, nebo spíš oslabila,“ řekl Právu šéf poslanců ODS Marek Benda.

Ten platí za jednoho z hlavních architektů koaliční spolupráce ODS, lidovců a TOP 09 před volbami 2021. Také předseda ODS Petr Fiala v rozhovoru pro Právo uvedl, že koalice Spolu je projekt, který nemusí fungovat ve všech typech voleb.

„Myslím, že nakonec zvítězí názor, že bychom měli jít samostatně, ale pořád o tom jednáme. Sama bych byla pro, abychom šli do eurovoleb jako Spolu,“ řekla Právu místopředsedkyně klubu ODS Eva Decroix, která v eurovolbách před čtyřmi lety za ODS kandidovala neúspěšně. „Evropa mě pořád láká, ale nechci v tuto chvíli opouštět Sněmovnu, přijde mi to nefér i vůči kolegům,“ řekla Decroix.

Už bez Zahradila?

Podle kuloárních informací by v eurovolbách už neměl obhajovat mandát Jan Zahradil, který by tak Evropský parlament opustil po dvaceti letech od svého prvního zvolení. Sám Zahradil nechtěl tyto spekulace komentovat. „Vše se včas dozvíte,“ řekl Právu s tím, že se vyjádří začátkem června. Nedávno sdělil, že se rozhodne podle toho, zda ODS půjde do voleb samostatně.

Jedničkou na kandidátce ODS by měl místo něj být místopředseda Alexandr Vondra. „Kandidátku ODS budeme řešit standardním a demokratickým způsobem až v druhé polovině roku. Teď k tomu není důvod,“ uvedl pro Právo Vondra, který je v europarlamentu první období.

Decroix Právu řekla, že by Zahradil už kandidovat neměl. „Poslední dobou se do ODS jen strefuje, nereprezentuje současnou podobu a politiku strany. Byla by ostuda, kdybychom ho opět umístili na čelo kandidátky,“ řekla poslankyně.

Podle ní by ODS měla vystoupit z frakce Evropských konzervativců a reformistů a spíš se přidat k Evropské lidové straně, jejímiž členy jsou i lidovci a TOP 09. Potom by padl argument i kritiků koaliční spolupráce do eurovoleb, a sice, že ODS je v jiné frakci.

TOP 09 i lidovci: Spolu má výhodu

Místopředseda Senátu a TOP 09 Tomáš Czernin by byl pro společnou kandidátku, podle něj je dobré udržet značku Spolu i přesto, že by každá strana musela slevit ze svých programových priorit a dát na kandidátku lidi, kteří by se snesli.

„Musel by to být kompromis a museli bychom najít kandidáty, kteří by měli k sobě blíž,“ řekl na dotaz, jak si dokáže představit na jedné kandidátce Luďka Niedermayera z TOP 09 a konzervativce z ODS, kteří se neshodují v řadě zásadních otázek, např. na zavedení eura místo koruny.

Europoslanec a možný lídr KDU-ČSL Tomáš Zdechovský také vidí výhodu v udržení značky Spolu. „A samozřejmě taky chceme porazit i v těchto volbách opozici Andreje Babiše,“ řekl Právu Zdechovský. Dodal, že připravuje analýzu, kolik mají strany Spolu v evropské politice společného. „Ukazuje se, že programových shod je okolo 80 procent, což je dost na to, abychom našli společnou řeč,“ dodal Zdechovský.

Podle něj je sice dělí otázka eura, ale ta se musí vyřešit na národní úrovni, a ne v europarlamentu. „Spornější je téma Green Dealu a dalších zelených politik, ale pořád lze najít kompromisní řešení výhodné pro všechny strany,“ řekl Zdechovský.

Spekulovalo se i o tom, že TOP 09 by mohla do eurovoleb vyslat neúspěšnou prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou. Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová ale Právu řekla, že o obsazení kandidátky se ještě ve straně nejedná. „Nejprve musíme vyřešit, jestli TOP 09 půjde do eurovoleb v koalici, nebo samostatně. Teprve potom přijdou na řadu personální otázky,“ sdělila.