Eurovolby dělí Spolu. Rozkmotří se?

Jak Právu řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-­ČSL), strany si teď nechají zpracovat analýzy, co pro ně bude nejvýhodnější. O postupu se zástupci koaličního uskupení radili společně v úterý.

„Dohodli jsme se, že si necháme vypracovat analýzy, jaký by to pro nás mělo dopad, a podle nich se rozhodneme,“ řekl Zdechovský.

Víc křesel než ANO

Sám se prý nekloní zatím k žádné variantě. Hlavním cílem stran vládní koalice by však mělo podle něj být, získat v evropských volbách víc křesel než opoziční ANO. „Nechci si domyslet, jak by ANO posílilo, pokud by eurovolby vyhrálo,“ dodal Zdechovský.

Sám bude zřejmě figurovat jako lídr lidovců. V tom bude jasno už 20. května.

Hayato Okamura chce do europarlamentu. Lidovci by ale přišli o mandát ve Sněmovně i o peníze Domácí

Jeho kolegyně ze strany i euparlamentu Michaela Šojdrová by uvítala, pokud by Spolu kandidovalo dohromady. Podle ní ani nevadí, že strany na evropské půdě patří do různých frakcí, TOP 09 a lidovci do EPP (Evropské lidové strany), ODS do ECR (Evropští konzervativci a reformisté).

„Podstatné je, že naši poslanci v Evropském parlamentu často hlasují spolu,“ řekla Právu.

ODS a TOP 09 jsou spíš proti

Naopak z ODS se ozývá ke koalici Spolu nesouhlas. „Jsem k tomu velmi rezervovaný,“ řekl Novinkám europoslanec a místopředseda ODS Ale­xandr Vondra, který zřejmě kandidátku strany povede jako lídr po Janu Zahradilovi.

Vondra poukazuje na rozdíly v hlasování mezi ODS a TOP 09. „A do voleb se musí jít s nějakým společným názorem. Když se hádají seskupení ještě před volbami, tak to nikdy nevypadá dobře, to je stará zásada,“ dodal Vondra.

Z druhé strany se ani TOP 09 do společné kandidátky nehrne. „Jestli jsou některé volby, ve kterých strany koalice Spolu spojuje méně témat, tak jsou to právě volby do Evropského parlamentu. Postoje našich stran tam jsou dost odlišné, zejména když mluvíme o TOP 09 a ODS,“ řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Naopak europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) by preferoval jednotu. „Koalice Spolu má totiž velkou šanci po úspěšném českém předsednictví uspět a porazit hnutí Andreje Babiše,“ řekl Právu.

Nerudová nevyloučila kandidaturu do europarlamentu. Pavel by s ní rád konzultoval reformu důchodů Domácí

STAN na ocet

Pokud se strany nedohodnou, půjde podle jeho názoru topka zřejmě samostatně. To znamená, že se nebude sdružovat ani se STAN, jako před pěti lety. S tím nehodlají jít do voleb ani piráti, kteří na koalici se STAN doplatili ve sněmovních volbách v roce 2021, když získali pouze čtyři křesla poslanců, zatímco STAN 33.

„Jen to ne. Posledně z toho byl hrozný průšvih a výsledek je předvídatelný. Naši voliči chtějí, abychom hájili pirátský program, a ne se míchat s nějakou konzervativní stranou. To už jsme zkoušeli,“ řekl Právu europoslanec Mikuláš Peksa.

Do EP zvažuje kandidaturu i neúspěšná kandidátka na Hrad Danuše Nerudová. Zda založí vlastní stranu, nebo bude kandidovat pod hlavičkou některé z již existujících, nesdělila. Kandidaturu zvažuje i senátor Pavel Fischer (nestr.) nebo neúspěšný prezidentský kandidát Karel Diviš.

Zahradil skončí po dvaceti letech?

Z europarlamentu naopak možná podle informací Práva odejde po dvaceti letech Jan Zahradil (ODS). „Všechno ohledně voleb do EP se včas dozvíte,“ mlžil na otázku, zda to může potvrdit.

Počet europoslanců ANO 6* ODS 4 Piráti 3 Top 09 2 KDU-ČSL 2 SPD 2 STAN 1 KSČM 1

* Radka Maxová přešla do klubu ČSSD