Odborníci: Za zrušenou návštěvou Nigérie může být celý koktejl chyb české vlády

„Česká republika bude potřebovat podporu afrických zemí,“ upozornil bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (SOCDEM). „Česká diplomacie by si měla představit novou strategii komunikace se státy tzv. globálního jihu. Nigérie má významný vliv na hlasování v OSN,“ míní.

S tím souhlasí i bývalý ministr zahraničí a diplomat Cyril Svoboda (KDU-ČSL). „Je potřeba udělat všechno pro to, aby se vztahy napravily. Zrušení návštěvy předsedy vlády na hranicích země, to je naprosto neobvyklý krok. Musí se napnout úsilí u sousedních států, aby se to vyřešilo a návštěva se realizovala třeba někdy jindy,“ komentoval.

V soutěži o pozici nestálého člena Rady bezpečnosti OSN bude Česko čelit konkurenci. „Potřebujeme podporu většiny států. Samozřejmě že ti, co nám budou konkurovat, budou upozorňovat, že by se tak jako my nikdy nechovali,“ míní Svoboda.

„To se prostě občas děje.“ Lipavský by zrušení Fialovy cesty do Nigérie nespojoval s podporou Izraele

Zrušení Fialovy návštěvy ze strany Nigérie vnímá jednoznačně jako reakci na aktivistickou politiku ministryně obrany Jany Černochové (ODS), která pochodovala na proizraelské demonstraci zahalená ve vlajce Izraele nebo vyzývala k opuštění OSN kvůli rezoluci, která jí nepřipadala dostatečně proizraelská. „To žádný jiný ministr v zahraničí nedělá,“ upozornil Svoboda.

S tím souhlasí i Petříček. „Je správné, že označujeme, kdo je útočník, a že Izrael má právo na obranu. Ale některé konkrétní projevy ministrů neslouží českým zájmům. Naše politika má bohužel někdy tendenci odehrávat se na sociálních sítích. Zapomínáme na to, že to sledují i naši zahraniční partneři. Má to nějaké dopady,“ varoval exministr zahraničí.

Z Nigérie chceme ropu, zájmy mají i podnikatelé

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nebude mít zrušená premiérova návštěva Nigérie na české podnikatele dopad. „Nigérie je komplikovaná země, ale není to čínský státní dirigismus, kde by vláda firmám říkala, s kým smí a nesmí fungovat. Tam umějí oddělovat byznysovou a politickou rovinu,“ řekl Právu.

Samotného ho prý v minulosti překvapilo, kolik českých podnikatelů je v Africe úspěšných. Pro Čechy je to totiž bližší trh než např. Latinská Amerika. Domnívá se proto, že by se i politici měli česko-africkým a česko-nigerijským vztahům více věnovat. Dlouhodobě v rozvojové pomoci podle něj český stát selhává. „I srovnatelně bohaté země, jako jsme my, dělají mnohem více než Česko,“ poznamenal Prouza.

Česko dostalo od Nigérie diplomatickou facku

Svoboda vidí jako hlavní český zájem v Nigérii ropu. „Zastavila se dodávka plynu a ropy z Ruska a hledáme alternativní zdroje. Máme v krátké době dvě zrušené návštěvy: pana Síkely v Saúdské Arábii a premiéra v Nigérii. Nad tím se musí česká zahraniční politika zamyslet,“ míní.

Benešík: Ministerstvo to nevyhodnotilo správně

Politici se shodují, že hlavním motivem zrušení jsou postoje Česka k Izraeli. Fakt, že ministerstvo financí neschválilo požadavek české diplomacie na projekty v Africe na roky 2023 až 2025 a dalo čistou nulu, ukazuje podle Petříčka, jakou „prioritu“ dáváme africkým zemím. Podle poslance Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) to však velkou roli nesehrálo.

„Že se na poslední chvíli ruší takto významná návštěva, nesvědčí o kvalitě a schopnosti ministerstva zahraničí předvídat. Kdyby k tomu došlo v řádu dnů či týdnů, tak se to dá pochopit. Taková návštěva se připravuje dlouhodobě. Ale zrušit to den dopředu? To muselo dojít k nějakým komunikačním šumům,“ míní.

Jediný, kdo nevnímá zrušení návštěvy v Nigérii jako významnou věc, je šéf zahraničního výboru Sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09). „Tohle se prostě občas stává. Pamatuji si na námi zrušenou cestu prezidenta Zemana do Mexika pár dní předem,“ napsal Právu.

Nigérie na poslední chvíli zrušila Fialovi návštěvu

Co bylo důvodem Nigérie, prý netuší. „Ale myslím si, že ti, co na základě toho mála, co vědí, píší o tom, jaká to byla facka za podporu Izraele, si to ve skutečnosti přejí,“ napsal Právu.

„Pokud to bylo hlavním důvodem, pak je to škoda. Pan premiér by jistě obstojně vysvětlil druhé straně, že podpora Izraele není z naší strany zaměřena protimuslimsky, protiarabsky a ani protipalestinsky,“ dodal.

Podle Svobody je to však naopak významná věc. „Je to bezprecedentní. Nepamatuji, že by takto byla zrušená cesta předsedy vlády v historii České republiky,“ poznamenal.