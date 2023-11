Česko dostalo od Nigérie diplomatickou facku

Vláda by se měla zamyslet nad svou zahraniční politikou, upozorňují odborníci na diplomacii i opoziční politici v souvislosti s diplomatickou fackou, kterou utrpělo Česko zrušením návštěvy premiéra Petra Fialy (ODS) v Nigérii. Podle nich je to výstraha, kterou si česká vláda nemůže dovolit ignorovat. Důvody pro zrušení návštěvy, k němuž došlo na poslední chvíli, nejsou zcela jasné, spekuluje se, že souvisí s Českou podporou Izraele. Fiala sám to nechtěl komentovat.

Petr Fiala ke zrušení návštěvy NigérieVideo: Česká televize ČT24