KOMENTÁŘ: Řehka neměl být zticha. Správě varoval před muslimskou pátou kolonou - Alex Švamberk

Schytal to, že se prý jako voják nemá vyjadřovat k politickým otázkám a má jako správný vojenský profesionál držet hubu a krok a poslouchat politické vedení země. Jenomže on se mu nijak nezprotivil, jen velmi otevřeně řekl, že si zakládáme na velký problém, když v evropských ulicích nejen chodí lidé a podporují Palestince a schvalují teroristické útoky Hamásu, ale v Berlíně dokonce vylezli na sochu Neptunovy kašny na Alexanderplatzu a vedle trojzubce mávali palestinskou vlajkou. V Essenu dokonce rovnou požadovali vyhlášení chalífátu.

To skutečně není pouhé vyjádření vlastního názoru a rozhořčení nad množstvím obětí izraelské operace v Pásmu Gazy, ale otevřená výzva ke svržení demokratického režimu. Armáda sice má čelit vnějším hrozbám a ne vnitřním, ty má mít na starosti policie, ale tito lidé představují to, čemu se dříve říkalo pátá kolona. Jsou to sympatizanti zahraniční mocnosti, kteří v jejím zájmu rozvracejí zemi, v níž žijí. U nás to ve třicátých letech dělala Sudetoněmecká strana.