Odboráři naplánovali protest před sídlem vlády, ta ale bude jinde

„Účast bude v řádu tisíců lidí. Není to jenom o nás odborářích. Přijedou zaměstnanci z celé ČR, ze všech regionů. Doprava je koordinovaná přes naše regionální pracoviště a lídry odborových organizací,“ řekl místopředseda svazu KOVO Tomáš Valášek.

Podle něj dorazí odboráře podpořit také lídři mimosněmovních stran, a to Michal Šmarda z ČSSD a Kateřina Konečná z KSČM. Přijít by měl i zástupce opozičního hnutí SPD a jedná se o účasti politiků z ANO, dodal předák.

Odbory KOVO kritizují případné další zvyšování důchodového věku na hranici 68 let. Požadují dřívější důchod pro náročné profese. Výhrady mají k podobě nové emisní normy Euro 7, obávají se rušení pracovních míst a propouštění. Vymezují se také proti přezkumu pravidel pro dovoz oceli z Číny a dalších států, vypočítal Ďurčo.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Centrála protest podporuje. „To, co se děje v poslední době, je důvod, aby i ČMKOS připravovala další možné protestní akce… Věřím, že vláda je schopna a měla by protestní hlas vyslyšet. Pokud ho bude přehlížet, jenom přikládá polínko k poměrně velkému požáru, který může vést k akcím daleko většího rozměru,“ uvedl předák ČMKOS Josef Středula.

Změny v systému penzí připravuje ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jednat o nich chce v příštích dvou týdnech i s odboráři. Debatuje se o důchodovém věku, valorizacích či podmínkách předčasné penze. Jurečka však ve středu řekl, že nechce prosadit do zákona odsun věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce.