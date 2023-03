Odborář Dufek znectil vládu. Fiala u něj nedávno řečnil

„Musíme sáhnout k nátlakovým akcím, je potřeba přitvrdit,“ hřímal z pódia, kde vyzval k blokaci ministerstva práce a sociálních věcí a dalších resortů. Chce také blokovat sklady supermarketů na protest proti jejich cenové politice. „Uvidíme, kdo vydrží, jestli oni, nebo my. Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém,“ vyhrožoval Dufek.