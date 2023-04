Od července budou občanky vypadat jinak

Od letošního července by se měly začít vydávat nové vzory občanských průkazů. Stane se tak podle vyhlášky ministerstva vnitra, kterou resort poslal do zrychleného meziresortního připomínkového řízení. Kromě nového vzoru přední strany občanek by měly přibýt i další bezpečnostní prvky.

Foto: Právo Na přední straně občanského průkazu by měl přibýt obrys mapy České republiky a viditelnější dva lipové listy.