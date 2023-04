Zavedení elektronické peněženky sníží administrativu a podpoří HDP, tvrdí Deloitte

Evropská elektronická peněženka by měla nahradit standardní doklady, jako jsou občanský a řidičský průkaz. Měla by umožnit elektronické podepisování smluv, zajistit přístup k úřadům a umožnit i on-line platby. V Česku by měla mít podobu aplikace eDokladovka, kterou vyvíjí Digitální a informační agentura (DIA).

„Díky digitální identitě a celkovému zjednodušení byrokratických procesů by pozitivní dopad na české HDP mohl být přibližně 3,7 procenta,“ dodal. Firmám se podle něj sníží administrativní zátěž díky převedení služeb do on-line prostředí. U bank odhaduje Apetauer snížení provozních nákladů až o miliardu korun. Zároveň lze očekávat rozšíření investic do inovativních řešení pro elektronickou peněženku.

Evropská komise předpokládá, že do roku 2030 by mohlo elektronickou peněženku využívat na 80 procent občanů Evropské unie. Pokud by se to stalo, podle analýzy Deloitte by to pro občany EU znamenalo roční úsporu 855 tisíc hodin času. Evropské firmy by ročně ušetřily až 11 miliard eur (258 miliard korun).