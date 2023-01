Ochrana vítěze je připravena. Do inaugurace ji může odmítnout

Až v okamžiku složení slibu převezme odpovědnost za bezpečnost v té chvíli již právoplatného prezidenta k tomu určená speciální policejní složka – Útvar pro ochranu prezidenta ČR, jak v pátek Právu potvrdil jeho ředitel Martin Baláž.

„Povinnost našeho útvaru chránit prezidenta republiky nastává podle nařízení vlády až okamžikem jeho inaugurace, tedy 8. března. Do té doby má na starosti ochranu vítězného kandidáta obecně Policie ČR,“ upřesnil Baláž.

Podle zdroje redakce to nebude tak, že by u obou kandidátů stála v jejich blízkosti už při sčítání hlasů policejní ochranka, která by v okamžiku výhry jednoho z nich okamžitě převzala jeho bezpečnost.

„Policisté jsou v kontaktu s týmy obou kandidátů, a až v okamžiku, kdy bude jasné, kdo vyhrál, budou ladit detaily převzetí ochrany dotyčného. Mělo by se tak stát v řádu hodin. Je to však o domluvě, protože teď ještě může vítěz voleb odmítnout policejní ochranu,“ řekl před druhým kolem volby Právu policejní zdroj.

Další tým jistí výjezdy

Po inauguraci už tedy bude mít nový prezident plnohodnotnou ochranu čítající daleko víc lidí. Její součástí je i kolona, auto se standartou, pyrotechnici či experti na toxikologii.

Hlavu státu poté policisté seznámí s tím, jak ochrana funguje. „Výhoda je, že oba kandidáti už v minulosti ochranku měli, Babiš jako bývalý premiér tu policejní a Pavel zase vojenskou. Takže oni vědí, jak to chodí a jak se chovat a pohybovat venku,“ podotkl zdroj redakce.

Ve dnech po zvolení by měl útvar vítěze podrobně seznámit s tím, jak služba funguje, jaké jsou bezpečnostní procedury. V okamžiku, kdy se bude připravovat veřejné vystoupení, tak by měl být informován o bezpečnostních opatřeních podle důležitosti akce a toho, kde se odehrává,“ řekl bývalý člen ochranné služby Lumír Němec.

Kromě hlavních ochránců je vždy k dispozici tým, který má za úkol zajistit bezpečnost místa. V případě výjezdu do krajů se přidává operativní skupina, která má za úkol vyhledávat nebezpečí, například z internetu a podobně. Je to ucelená skupina, která se mění. Od jednotlivců po desítky až stovky policistů. Prověřují také osoby, se kterými přijde hlava státu do kontaktu nebo ty, kteří se budou pohybovat v jeho bezprostředním okolí.

„Při prezidentovi stojí početnější tým než u vládních činitelů, ale vždycky se to staví na základě toho, kam se hlava státu přemisťuje, jestli jde o státní návštěvu, menší jednání nebo veřejnou akci, kdy ochranka bude mnohem početnější,“ uvedl Němec.

Nemusí se hned tasit zbraň

Většina ochranných služeb podle něj funguje v režimu pracovním, kdy se starají o chráněnou osobu, pohotovostním pro případ mimořádných událostí a výcvikovém, při němž se udržují ve svých základních dovednostech.

„Práce osobního ochránce je obrovské penzum dovedností. Základní princip spočívá v tom vyhnout se konfliktu, takže v prevenci. Pak, když ke konfliktu dojde, k tomu patří střelba, sebeobrana, poskytování první pomoci, ale i krizová komunikace, identifikace nebezpečí, psychologie a další,“ popsal Němec.

„Musí umět pracovat s psychologií. Natipovat v reálném čase člověka, všímat si drobných odchylek v jeho chování a zároveň neřešit všechno tasením zbraně, protože spousta věcí se dá vyřešit i jinak,“ doplnil.

Co se týká pohybu prezidenta v prostorách Pražského hradu, to už je v popisu práce jeho kanceláře, aby mu dala instrukce, do jakých částí jít či nikoli. „Na Hradě je to, co se týká ochrany, jednodušší, protože prostory jsou v ochranném režimu,“ dodal zdroj Práva.

Ochranka náleží i prezidentům po skončení jejich funkčního období a dalším chráněným osobám v jejich blízkosti.