Obce krátí osvětlení, chtějí investovat do solárů i kotlů

„Plánujeme úspory na veřejném osvětlení. To znamená pozdější zapínání a dřívější vypínání, počítá se každá minuta,“ řekla Právu mluvčí Městského úřadu Šumperk Soňa Singerová.

Město také chystá skromnější vánoční osvětlení a šetří i u vytápění přímo na úřadě. Rozpočet investic vedení v těchto dnech teprve dokončuje, ale obecně dává prioritu investicím do úspor tzv. chytrých technologií a vytipovává vhodné střechy pro fotovoltaiku. Naopak jiné investice se zřejmě omezí.

To sice komplikuje plánování, nicméně je jistota horní hranice na úrovni vládního stropu 6 Kč včetně DPH za kilowatthodinu elektřiny a 3 Kč u plynu. Ovšem pokud ceny momentálně klesnou, město bude kupovat energii levněji.

Za spotové ceny má nasmlouvané energie i obec Holubice u Brna, potvrdil Právu starosta Jiří Horňák. „Momentálně je to nejlepší varianta. Shora nám radí počkat se změnou do jara či do září, pak se prý bude vědět, kam se ceny pohnout,“ uvedl.