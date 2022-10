Soláry jdou na dračku. Na instalaci se čeká měsíce

Dodací lhůty se proti obvyklým čtyřem měsícům podle zástupců specializovaných firem teď pohybují do sedmi měsíců a u některých dodavatelů, kteří nemají v zásobách panely, baterie a další komponenty, jsou i delší než rok.

„Zavolá vám zájemce a hned v telefonu říká, že zítra bychom mohli přijít. To je špatný vtip. U mnoha zákazníků si instalace připravíme, ale komponenty nejsou skladem, čeká se měsíce,“ vypráví technik ze specializované firmy, který má na starosti zejména oblast Prahy-západ.

Sám uvažuje o tom, že si solár konečně udělá i na svůj dům. „Asi dám na střechu jen panely, zatím bez baterií. Je to jednodušší, levnější, i když v zimě mi to moc nepomůže,“ míní. Rodina se ale letos panelů asi nedočká. „Nevím, kam dřív skočit,“ vysvětluje.

To, jaký je hlad po elektrikářích na fotovoltaiku, je vidět na nabídce volných míst. Například brněnská firma BC engineering nabízí elektrotechnikům na pozici pro instalaci fotovoltaiky plat až 70 tisíc korun měsíčně. Elektromontéry hledá do Prahy, Čech i na Vysočinu třeba také společnost V-systém elektro, která se na instalace specializuje už čtyřiadvacet let.