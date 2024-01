Občanský průkaz půjde ukázat i v mobilu

Míst a institucí, kde se lze digitálním dokladem prokázat, bude postupně přibývat. Od ledna půjde nejprve o ústřední orgány státní správy, například ministerstva, a také o některé obce a kraje, které se již přihlásily dobrovolně. To jsou například Vír, Tetín, Líbeznice nebo kraj Vysočina.

V budoucnu by podle něj mělo být možné prokázat se českým digitálním průkazem nebo dokladem o pojištění i v zemích Evropské unie. Nebude to však dřív než za pár let.