O Vánocích bude v hospodách plno

V Brně by nebyly pořádné Vánoce bez legendární akce Tekutý kapřík v Klubu Šelepova. Sejdou se v něm u piva členové staré gardy, mezi kterou svého času patřil i herec Miroslav Donutil nebo zpěváci Laďa Kerndl a Radek Rettegy.

Zpívá se, debatuje, připíjí a samozřejmě jí. „Kdo dorazí tentokrát, to se teprve uvidí,“ řekl­ Právu vedoucí restaurace Raed Kahwaji. Klasikou na setkání je guláš za 149 korun. V Brně se říká, že muži chodí na Štědrý den v poledne na Šelepku, aby doma nezavazeli ženám při přípravě štědrovečerní tabule.

Restaurace na Obůrce v Blansku pojímá Štědrý den zcela jinak. Leží v lese těsně nad městem a je to z ní pohodlnou procházkou jen necelou půlhodinku na rozhlednu Veselice. Moravský kras je z ní jako na dlani.

„Uvaříme již tradičně tisíc porcí polévky. Dáváme ji zdarma. Je to takové naše malé poděkování za to, že nám strávníci zachovávají přízeň. Rádi přivítáme do jejich týmu i nováčky,“ řekl s úsměvem provozní restaurace Jiří Souček. Osvědčeným tahákem restaurace je svíčková za 189 korun nebo rostbíf s bramborem za 249 korun.