Na Šumpersku hledali muže, uvízl v bahně cestou z hospody

Hasiče podle ní informovala žena poté, co se partnera dvě hodiny snažila sama bezvýsledně najít. „Jeho ztrátě předcházela společná návštěva restaurace, ze které žena odjela na kole domů. Přítel se delší dobu nevracel, proto se s ním spojila telefonem. Řekl jí, že se ztratil, neví, kde je, a navíc zapadl do bahna, ve kterém uvízl,“ konstatovala Zajícová.

„Pátrání po muži trvalo něco přes hodinu a naštěstí všechno dobře dopadlo. Policisté ho našli bez újmy na zdraví poblíž slepičárny, pouze špinavého od bahna. O lékařské vyšetření muž nestál a po shledání s partnerkou odešel do místa bydliště,“ doplnila Zajícová. To, zda byl muž pod vlivem alkoholu, neuvedla s tím, že nebyl důvod to zjišťovat.