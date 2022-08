Nový zvon připomínající zničení 9801 zvonů během války je k vidění na Vltavě

Zvon #9801 je hlasem tisíců zvonů umlčených v českých a moravských zvonicích za druhé světové války. České veřejnosti byl slavnostně odhalen 28. srpna 2022, symbolicky přesně osmdesát let poté, co bylo 9801 rekvírovaných zvonů odvezeno do německých válečných továren. Byly přetaveny na zbraně. Prohlédnout si ho a slyšet jeho zvuk můžete ve videu.

Odhalení zvonuVideo: Novinky

Článek Lodě s odcizenými zvony odplouvaly tehdy z pražského Rohanského ostrova, kde by Zvon #9801 měl být v budoucnu trvale umístěn. Dočasné umístění našel u Čapadla na Smetanově nábřeží, veřejnost si ho zde může prohlédnout do konce září. Vznik zvonu inicioval pražský zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus Ondřej Boháč. Ten také připomněl, že pro nacistický zbrojní průmysl byly za druhé světové války do samozvané Třetí říše odvezeny tisíce zvonů, z nichž každý reprezentoval příběh nějaké komunity. Zvon za ty, které zabavili nacisté, odlit v Rakousku Domácí „Tenhle nápad nosím v hlavě už dlouho, říkal jsem si, že pamětní deska nebo cedule by nebyla příliš důstojná. Vznik tohoto zvonu netrval ani rok, za což jsem rád,“ řekl Boháč chvíli před slavnostním odhalením. Zvon vyrobili mistři v nejstarším rakouském zvonařství Grassmayr v Innsbrucku a do Prahy dorazil minulý týden lodí. Jeden z autorů zvonu Petr Grassmayr na odhalení řekl, že zvon připomíná potřebu bojovat za mír, který je to nejdůležitější, co máme. V té souvislosti připomenul i nesmyslnost války na Ukrajině. Zvon měří 187 centimetrů, váží 9801 kilogramů a jeho plášť zdobí fragmenty zvonů roztavených za války ve prospěch nacistického zbrojního průmyslu. Váha díla přímo odkazuje na počet zvonů, který byl z Protektorátu Čechy a Morava odvezen v létě roku 1942 do hamburských válečných továren. Plánované finální místo umístění zvonu na Rohanském ostrově vzešlo z toho, že právě v této lokalitě byly zvony z různých koutů Česka seskupovány a poté loděmi převáženy do Německa. „Na zvon jsme uspořádali veřejnou sbírku. Celková částka sbírky byla okolo 14 milionů korun, jen samotný kov stál 9 milionů korun. Ale kolem zvonu je plno dalších věcí, jako jsou náklady na dopravu, pojištění… celková částka je zhruba 14 milionů korun,“ řekl Boháč Novinkám. Sbírka stále pokračuje, peníze budou určeny na obnovu dalších zvonů. Poslední český zvonař otevírá svou zvonárnu veřejnosti v rámci festivalu architektury Tipy a trendy Se zvonem na Rohanském ostrově budou podle dřívějšího vyjádření náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka počítat i projektanti, kteří budou navrhovat budoucí podobu Rohanského a Libeňského ostrova.