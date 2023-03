Nevidomý David zaplaval hned dva světové rekordy

Odmalička je zvyklý překonávat překážky. „V jedenácti měsících jsem přišel kvůli rakovině sítnice o levé oko, o pět let později kvůli stejnému onemocnění o pravé. Rodiče mi ale neskutečně pomáhali. A taky mě přivedli ke sportu,“ oceňuje.

Nejdříve zkoušel hokej, kvůli ztrátě zraku přesedlal na plavání. „Měl jsem cit pro vodu, od začátku mi to šlo dobře. V devíti jsem se poprvé umístil na bedně,“ vzpomíná. Od té doby už získal na 160 medailí. Posledních pět teď vybojoval na závodech světové série paralympiků v Itálii.

Do poslední chvíle totiž nikdy neví, jak se mu v závodě dařilo. „To mi řeknou vždycky až po skončení,“ dodal David.

Od loňska ho trénují i rodiče, kteří se stali takzvanými tapery. „Než doplavu ke stěně, mamka nebo taťka mě ťuknou hůlkou s molitanovým míčkem do hlavy. Dají mi tím signál, že se mám za dva metry otočit,“ vysvětluje český reprezentant.

Přiznává, že někdy to mezi nimi skřípe. Občas je to náročné, podotýká maminka Stanislava. „To když nás nechce moc poslouchat. Manžela bere víc než mě. V pondělí nám ale pomáhá trenér tachovského plaveckého klubu Marcel Šmejkal. Ten má na Davida dobrý vliv,“ prozrazuje. Ale na svého syna je patřičně hrdá. „Je velmi cílevědomý. Jde mu to i ve škole, k tomu hraje na akordeon, klavír, kytaru, věnuje se šachům,“ vyjmenovává.