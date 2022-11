Kdybych si připouštěla handicap, nebyla bych šťastná, říká nejlepší česká paraplavkyně

K plavání se dostala skrze rehabilitace ve dvou letech, což ji zpočátku moc nebavilo. Později si ale v plavání našla zalíbení, začala závodit a nadšení pro sport jí zůstalo doteď. „Já to nerada říkám, že jsem paralympička nebo tak, mně to nepřijde důležité. Mně přijde v životě důležité to, že něco dělám, někam mě to posouvá osobnostně i mi to udržuje zdravotní stav,“ dodává Vendula, jejíž denní program je opravdu naplněný od rána do večera. V bazéně je totiž téměř každý den, také musí cvičit v posilovně, do toho studovat, a ještě se věnovat organizačním povinnostem v rámci předsednictví Rady sportovců českého paralympijského výboru.