Běh mi pomáhá s léčbou vážného onemocnění ledvin, říká extrémní sportovec. Ročně naběhá tisíce kilometrů

„Již od začátku jsem měl tendenci přidávat na kilometrech. Prvně jsem udělal 6,5 kilometru, a když jsem se z toho po pár dnech zregeneroval, tak jsem zase přidal a stále jsem to protahoval,“ rozpovídal se sportovec Štěpán Dvořák.

„Každý druhý den jsme měli volno a neměli jsme co dělat. Tak jsem běhal. Každý den 20 kilometrů a na poslední den jsem si naplánoval 50,“ vzpomíná sportovec. Poté si dal ale s dlouhým běháním pauzu.

Vrátil se k němu až na preventivních rehabilitacích, když pracoval v Armádě České republiky. „Mně byly přiřazeny v zimě Slapy. Tam jsem zase začal ve volných dnech běhat. Co jiného chcete dělat v zimě na Slapech. Zase jsem to prodlužoval, až jsem poslední dny běhal 20 kilometrů. Další rok jsem si už vybral Krkonoše a v létě. Tam jsem jel s cílem, že budu běhat víc a víc kilometrů,“ vysvětlil Dvořák.

Štěpán tak své hranice posunul z dvaceti kilometrů denně na šedesát. „Od té doby to ve mně prostě zůstalo. Zkusil jsem první šedesátikilometrový závod, skončil jsem na 6. místě, a tak jsem v tom pokračoval,“ doplnil.

„Běhu jsem podřídil život. Rozhodl jsem se, že nebudu aktivně hledat ženu. Mám obavu, že bychom se oba dva museli strašně přizpůsobovat tomu druhému. A to nechci. Nechal jsem tomu tedy volný průběh, zatím si žiji sám. Mám 24 hodin pro sebe a můžu si běhat, kdy chci. Nechci se dostat do fáze, že se budu přizpůsobovat,“ vysvětlil sedmatřicetiletý sportovec z Třebíče.

„Změnilo se to tak, že teď běhám podle počasí. Když je hezky, jdu běhat na celý den. Do okruhu 100 kilometrů dojedu autem, potom tam celý den běhám a dokumentuji,“ sdělil Novinkám sportovec.

Sportovec by se rád věnoval dokumentaristice

Trasu již dnes Štěpán vybírá podle toho, aby měl co největší turistický zážitek, ne podle místa, kde se mu bude běhat nejlépe.

Až do roku 2020 se Štěpán živil jako hasič v nedaleké jaderné elektrárně v Dukovanech. Cestu do práce využíval také pro svou vášeň, tedy běh. „Od baráku k hasičárně jsem to měl přesně 29,6 kilometru,“ upřesnil.