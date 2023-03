Neměl jsem den, hájí se po vyjádření k účasti Rusů v soutěžích olympionik Svoboda

Jeho hlavním cílem prý bylo prezentovat výsledky průzkumu mezi českými sportovci, který provedla Komise sportovců Českého olympijského výboru a jehož výsledek byl neutrální.

Svoboda v úterý řekl, že jeho osobní názor souzní s aktuálním stanoviskem MOV, který na rozdíl od období bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu doporučil návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. „Protože (MOV) dobře ví, nebo zástupci a funkcionáři vědí, že není možné tu účast zakázat a neporušit tím všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ uvedl.

Pak také hovořil o tom, že válka na Ukrajině stále probíhá a první obětí každého válečného konfliktu bývá pravda. Na upozornění moderátorky ČT, že valné shromáždění OSN opakovaně v rezolucích odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, reagoval Svoboda slovy: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“ Ministerstvo obrany se od jeho výroků distancovalo.

Pozdě v noci se k tomu sám Svoboda vrátil. „Byl jsem pozván, abych se vyjádřil k aktuálnímu postoji MOV, který připouští účast těchto sportovců pod neutrální vlajkou. Rozumím racionálním důvodům, které MOV k tomuto postoji vedou, ale nejsem obhájcem MOV ani ruských a běloruských sportovců,“ sdílel na svém profilu.

Zdůraznil, že rozhodně neschvaluje válku na Ukrajině a nemá důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. „Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců a aby politika do sportu co nejméně zasahovala. Bohužel některá moje vyjádření vyzněla nešťastně a zřejmě způsobila zcela jiný dojem, než jak jsem to měl v úmyslu. Do domnělé pozice ‚ďáblova advokáta‘ ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně,“ vysvětloval.

Chtěl prý především prezentovat neutrální stanovisko Komise sportovců ČOV podložené výsledky průzkumu mezi českými sportovci. Do toho se na konci února zapojilo 208 sportovců, kteří se v posledních osmi letech účastnili některé z multisportovních akcí, uvedl Sport.cz. Striktně účast ruských a běloruských sportovců na OH odmítlo 49 procent respondentů. Jedenatřicet procent bylo pro jejich účast pod neutrální vlajkou, pokud se distancují od války na Ukrajině. To je postoj, který nejvíce odpovídá aktuálnímu doporučení MOV. Osm procent, tedy 17 lidí, by podpořilo návrat Rusů a Bělorusů na mezinárodní scénu bez výjimek.

Veřejně ale znějí spíše hlasy trvající na zachování současných sankcí, což je také oficiální stanovisko ministerstva zahraničí, Národní sportovní agentury a Českého olympijského výboru.

Přidala se k nim i Dukla, která je Svobodovým zaměstnavatelem. „Armádní sportovní centrum Dukla se s jednoznačností záporně staví k úvahám o možnosti návratu ruských a běloruských sportovců do jakýchkoliv soutěží. Není myslitelné, aby v době, kdy se ukrajinští sportovci účastní obrany své vlasti a pokládají za ni své životy, nastupovali v soutěžích společně s vyslanci agresora,“ uvedla na webu.

Vodní slalomář Vavřinec Hradilek na Twitteru zdůraznil, že úterní Svobodův rozhovor není stanoviskem Komise sportovců ČOV, jejímž je sám členem. „Bohužel to tak vypadá. Můj názor zůstává stejný. Ne ruským sportovcům, dokud bude válka a dokud ji neodsoudí jakýmkoliv prohlášením,“ uvedl.

Proti Svobodovi se ohradil také veslař Jakub Podrazil. „Jdu do debaty ČT jako předseda za komisi sportovců, odprezentuju výsledky ankety (která dopadla relativně dobře) a pak tam zbytek času prezentuju vlastní názor. OK, tohle se nepovedlo. Blbý je, že z nás olympioniků to dělá úplný debily,“ napsal na Twitteru.

Stříbrný olympijský medailista ve vodním slalomu z Tokia 2021 Lukáš Rohan zpochybnil samotný průzkum, o němž byla řeč. „Dotazník o dvou uzavřených otázkách k tématu nelze brát jako průzkum. Jeho výsledky o ničem nevypovídají, měly sloužit k úplně jiným účelům. Rozhodně ne ke zveřejnění postoje českých sportovců. Obrovská chyba, že k tomu došlo. Jako člen komise sportovců se všem sportovcům omlouvám,“ uvedl.