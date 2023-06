Některé autobusy by nově mohli řídit mladí od 18 let, chce ODS

Linkové autobusy na trase nepřesahující 50 km by mohli řídit mladí už od 18 let, snaží se ve Sněmovně protlačit pozměňovacím návrhem poslanec ODS Stanislav Blaha. V současné době je věková hranice 21 let. Podle Blahy by změna mohla vyřešit nedostatek řidičů. Návrh podporuje i ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle kterého profesionální řidiči nepředstavují riziko. Ostatní zástupci koalice i opozice jsou ale proti. Varují, že začínající řidiči nejsou dozrálí, a tak jde o nebezpečný risk.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Jednání Poslanecké sněmovny.