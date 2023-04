Nejvyšším žalobcem advokát? Stříž je proti

„Postavení advokáta může vždy vyvolávat spekulace a oslabovat pozici nejvyššího státního zástupce. To teď není nic proti profesi advokátů. Je třeba si ale uvědomit, že mají za sebou řadu klientů a sami se navíc angažují v byznysu, politice, v různých spolcích, dozorčích radách, akciových společnostech. Na rozdíl od státních zástupců a soudců, kterým je toto zapovězeno,“ řekl Právu Stříž.

Podle Blažka se o tom ještě bude mluvit na sněmovní i vládní úrovni. „Argumenty nejen Igora Stříže považuji za velmi závažné a nepochybně o tom bude ještě debata na vládě. Tam nejdu s tím, že přes mou mrtvolu budou moci být nejvyšším státním zástupcem i soudci a advokáti, tak to není. Třeba se vrátíme k mému původnímu návrhu a bude klid,“ poukázal ministr na to, že v jeho verzi novely možnost jmenovat nejvyšším žalobcem advokáta nebyla.

Tato varianta se objevila až loni na podzim po zásahu vládních poslaneckých klubů. „Pokud se Sněmovna rozhodne, že to nakonec může být jen státní zástupce, mně to vadit nebude,“ doplnil k tomu ministr. Má však obavy o to, aby se v rámci projednávání této novely v dolní komoře parlamentu situace nezvrhla.

„Ve Sněmovně tento zákon vždy vyvolal velkou tvořivost. Jestli se tam nyní zase zvedne vlna tvořivosti, tak ten zákon nebude. To je klidně možné,“ varoval Blažek.

Délka mandátu? Domluvíme se

Druhým problematickým bodem aktuálního návrhu je délka mandátu pro nejvyššího státního zástupce. Zatímco Stříž by rád stejně jako u předsedů nejvyšších soudů mandát desetiletý, v novele je omezen jen na dobu sedmi let. Stejně dlouhou dobu mají přitom i vrchní žalobci, kteří ale navíc mohou svůj mandát na rozdíl od toho nejvyššího opakovat. To Stříž nepovažuje za správné, protože by se mandáty měly podle něj překrývat.

„Délka mandátu není věc, kvůli které bych skákal do výšky, pokud Sněmovna řekne sedm, osm, devět či deset let… Ale není to tak strašně zásadní, spíše technická věc, která se nějak domluví,“ poznamenal k tomu ministr s tím, že v případě nejkratší z těchto možností by se poslanci mohli dohodnout na opakování mandátu i pro nejvyššího žalobce.

To Stříž nechce. „S tím bych nesouhlasil, protože považujeme za důležité, aby nejvyšší státní zástupce nemohl opakovat svůj mandát, protože je to přece jen politická figura, a jeho postavení by mělo být natolik samostatné a neovlivnitelné, aby zde nemohly být dohady, že se snaží stávající vládě zavděčit a opakovat mandát,“ konstatoval nejvyšší žalobce.

Stříž nyní podle svých slov nemá jinou možnost než ne­ustále opakovat své výhrady, ať už veřejně, nebo lidem, kteří o to budou stát. „Naposledy jsem to opakoval před týdnem poslancům ústavně-právního výboru Sněmovny,“ řekl Právu Stříž.

Blažek věří, že oproti předchozím snahám by tentokrát návrh zákona ve Sněmovně měl minimálně koaliční většinou projít. „Ale chci se o tom bavit i s opozicí a byl bych rád, aby to prošlo více než jen 108 hlasy, třeba 190,“ uzavřel ministr.