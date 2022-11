Nejvyšší státní zástupce podal dovolání v případu někdejších estébáků, kteří měli šikanovat disidenty

Podle zmíněného zákona se do promlčecí doby nezapočítává období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. V roce 1999 navíc zákonodárci podle žalobců schválili novelu trestního zákona, podle které trestnost u stanovených trestných činů uplynutím promlčecí doby nezaniká.

Obžaloba tvrdí, že někdejší příslušníci StB šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela.