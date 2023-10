Největší sprosťárna! Babiš ostře vyjel na Pekarovou Adamovou, která mu připomněla covidové zemřelé

Páteční schůze Sněmovny měla patřit mezi ty konstruktivnější, protože na programu byla celá řada bodů, například zvýšení rodičovského příspěvku či určení pevného volebního termínu. V úvodu v bloku pro navrhování změn v programu vystoupil šéf opozičního hnutí ANO Babiš, který svůj proslov již tradičně věnoval kritice vládních představitelů.

„Viděli jsme pana premiéra v Izraeli, není schopen anglicky říct ani pět souvislých vět, čte to z papíru, obrovská ostuda. Není schopen za naši zemi jednat. Je to úplná katastrofa, jste katastrofální vláda. Přestaňte lhát a prodávat naše věci a stále se na nás vymlouvat. Rozprodali jste naši zemi za hubičku a ještě máte tu drzost nás obviňovat z toho, co jsme měli a neměli. Když chcete nakupovat léky, tak musíte rozumět byznysu,“ kritizoval kabinet Babiš.

Jeho vystoupení nenechalo chladnou šéfku Sněmovny a předsedkyni vládní TOP 09 Pekarovou Adamovou, která obratem Babišovi vyčetla věci z éry jeho vlády, například zemřelé během pandemie covidu.

Rozpočet se schodkem 252 miliard prošel ve Sněmovně prvním čtením

„Nerozumíme byznysu, to je to jediné, co vás zajímalo i jako předsedu vlády. Co se týče vašeho hodnocení, ponechám bez komentáře. Přijde mi ale, že se tu zapomíná na celou řadu věcí, když byl Andrej Babiš premiérem, kolik lidí tu zbytečně zemřelo,“ opáčila Pekarová a její slova v opoziční části sálu vyvolala nesouhlasné bušení do lavic. „Nelíbí se vám to, chápu. Můžete si mlátit do lavic sebevíc, můžete je i rozbít, ale je to pravda, kterou nezapřete. To jsou fakta. To jsou ty reálné úspěchy,“ přisadila si.

Připomínka covidových zemřelých Babiše viditelně rozlítila. „Největší sprosťárna je v tom, že mluvíte o lidech, kteří zemřeli za covidu. Víte, kolik jich zemřelo od 17. 12.? Osm tisíc, a řekl jsem někdy, že za to můžete? Neřekl jsem nic. My jsme bojovali za životy lidí,“ rozčiloval se Babiš a přešel do protiútoku.

„Přestaňte mě urážet a neříkejte, že já jsem šel do politiky kvůli byznysu. Já jsem mohl dělat oligarchu, kteří vás dneska řídí. Doneste mi jednoho úředníka, u kterého jsem chtěl něco pro Agrofert, neexistuje. Buďte rádi, že tu podnikám… Vy tu děláte nějaké sbírky, kolik jste dala ze svého platu? 300 tisíc za Ukrajinu. Kolik jste dala samoživitelkám? Nějaké přiblblé pero jste prodala. Bych si to vyprosil, abyste mě urážela. Vy se mnou nemůžete soutěžit. I ten chudák Kalda (exšéf TOP 09 Miroslav Kalousek), kterému jste ukradla tu stranu, říká jen to, že jste nenávistná, zlá a hloupá,“ prohlásil směrem k Pekarové Babiš.

Pekarová: Za pravdu se člověk zlobí

Pekarová se však nenechala vyvést z míry a klidným hlasem směrem k Babišovi konstatovala, že se trefila do černého, protože „za pravdu se člověk nejvíce zlobí“.

„To, že tu jsem osočována ze lží, víte, mě na rozdíl od vás soud ani jednou neuznal vinnou, že bych někde lhala, nechce po mně, abych se komukoliv omlouvala, za to, že bych byla uznána vinnou z pomluvy a jiných věcí. To jsou ta fakta. Jen abychom si to srovnali, jo?“ uzavřela za sebe spor šéfka TOP 09.

Za ukončené to však stále neměl Babiš, který považoval za důležité říci, že vládní koalice naopak lže o něm, a kdyby se měl všemu bránit, tak by potřeboval armádu advokátů.

„Musel bych vás žalovat za ty sprosťárny a útoky. Za to, že jste stála před Dezou a lhala o Bečvě, že jste říkala, že patřím do vězení. Nebudu žalovat, vy mi za to nestojíte. Jste ubohá. Nemůžete se mnou soutěžit, protože já jsem šel do politiky, abych pomohl lidem, vy jste na vrchu své kariéry i příjmu. Potřebujete Fialu, který ničí ODS, protože bez něj se nedostanete vůbec nikam. Už konečně udělejte nějaký slučovací sjezd, chudák Klaus z toho musí být úplně na prášky,“ odvětil Babiš s odkazem na nevalné výsledky lidovců a TOP 09 v předvolebních průzkumech.

Zářijové volební průzkumy agentur Kantar či STEM předpovídaly TOP 09 pět, potažmo 5,4 procenta hlasů. KDU-ČSL by podle první jmenované agentury získalo 3,5 procenta, STEM lidovcům přisoudil pět procent, což je hranice potřebná pro vstup do Sněmovny.

Následně se však debata uklidnila, poslanci se vrátili k práci a začali schvalovat zákony ve třetím čtení. Podpořili například změnu Ústavy, jejímž účelem je od roku 2026 stanovit pevný termín krajských, senátních a obecních voleb na konec prvního říjnového týdne.