Rozpočet se schodkem 252 miliard prošel ve Sněmovně prvním čtením

„Reálný deficit státního rozpočtu je už dnes navržen ve výši 270 miliard korun. Jedinou otázkou je, jestli to půjde vidět v deficitu, nebo nikoliv. Je to vrcholný kousek rozpočtové magie vlády Petra Fialy, krátkozrakých kejklí, které se nám už příští rok vrátí, a to i s úroky,“ podotkla ve středu Schillerová.

Podobně se na vládu obořil také šéf SPD Tomio Okamura. „Nevíme, jaký je skutečný deficit, protože čísla jsou zfalšovaná, aby byl co nejnižší, přičemž tak jako tak je astronomický. Znamená to, že dluh bude ještě větší, než vláda avizuje. Tam, kde by se šetřit mělo, se nešetří a pod záminkou úspor se obírají lidé a firmy,“ řekl Okamura, který vládě vytkl třeba plánovanou půjčku od EU nezapočítanou do deficitu.