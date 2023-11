Nehájí své voliče, tak je ztratili. Politologové komentují lidovecký průšvih

Poslední průzkum agentury Kantar TNS pro Českou televizi přisoudil lidovcům 2,5 procenta voličské podpory, pokud by se volby konaly letos v říjnu.

Ani agentura Median nevěří ve vstup KDU-ČSL do Sněmovny. Podle jejího posledního průzkumu by lidovci v hypotetických říjnových volbách získali 4 procenta hlasů a skončili by tak pod pětiprocentní hranicí.