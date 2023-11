Spolu, ale bez sebe. Strany koalice rozjely kampaně do eurovoleb

Strany koalice Spolu minulý pátek velkolepě oznámily, že i do evropských voleb příští rok na jaře půjdou společně. Týden na to ale rozjely kampaně samostatně. Může to tak působit, že je koalice do evropských voleb pouze účelová, tomu se však její zástupci brání.

Foto: Facebook, Novinky Lídři stran koalice Spolu podepsali spolupráci v eurovolbách.