Nalákat lékaře do malých měst je téměř nemožné

Složitá situace je například na Lipensku, kde v Horní Plané chybí lékař pro děti a dorost. Ten by měl mít přitom na starosti i Černou v Pošumaví nebo Hořice na Šumavě. Lidé z této oblasti tak často jezdí do asi 25 km vzdáleného Českého Krumlova.

Naopak svítá na lepší časy ohledně zubařky. „Také té nabízíme byt i vybavenou ordinaci a máme nadějná jednání, takže to nechci zakřiknout,“ podotkl Ščevík s tím, že předchozí zubařka odešla do důchodu a asi pět let zubař ve městě nebyl vůbec.