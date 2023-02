Covid je běžná nemoc, zrušme už povinnou izolaci, navrhuje ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby se covid zařadil mezi běžné nemoci a pro nakažené nebyla automaticky povinná sedmidenní izolace. Případnou izolaci by nařizoval lékař na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik pacienta. Plyne to z návrhu vyhlášky, kterou ministerstvo dalo do připomínkového řízení.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Ilustrační foto