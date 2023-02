Rodiče budou za dítětem do nemocnice smět i v noci

„Chceme, aby přítomnost blízkých osob byla možná vždy, a chceme ukázat, jak je to možné udělat. Dáme zaměstnancům zdravotních zařízení právní oporu, pravidla by se měla stát i součástí vnitřních předpisů,“ řekl Právu náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic (piráti). Metodika bude závazná pro všechny.

Stížnosti na nemocnice jsou snadno k nalezení na sociálních sítích. „S autistickým synem jsem byla v nemocnici na chirurgickém zákroku. Sestry mi však sdělily, že tam s ním být nemůžu. Až když se probral z narkózy a málem to tam zdemoloval, tak mě samy prosily, abych zůstala s ním,“ popsala na Facebooku jedna maminka.

Řešíme přítomnost na operačních sálech při uspání a probouzení dětí Markéta Bočková, mluvčí ombudsmana

Desítky podnětů se dostávají na stůl veřejného ochránce práv.

„Nejčastěji jde o situace, kdy rodiče mohou za dětmi pouze v pevně daných návštěvních hodinách nebo na omezený čas,“ popsala Právu mluvčí ombudsmana Markéta Bočková.

„Aktuálně stále řešíme přítomnost na operačních sálech při uspání a probouzení dětí, na jednotkách intenzivní péče a na standardních pokojích a také přítomnost covid pozitivních rodičů u dětí,“ dodala.

Stížností se ale veřejný ochránce práv může zabývat až poté, co ji vyřídí nemocnice, krajský úřad nebo magistrát. Prošetřuje pak pouze to, jak ji vyřídily. „Obecně v těchto případech chceme, aby nemocnice umožnily s ohledem na konkrétní okolnosti co nejširší kontakt rodičů s dětmi,“ vysvětlila Bočková.

Právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče, opatrovníka, zákonného zástupce či pěstouna stanoví zákon o zdravotních službách. Přítomnost rodičů je však podmíněna souladem s právními předpisy a vnitřním řádem dané nemocnice. Nesmí také narušit poskytování zdravotních služeb. Právě tím se některá zařízení ohánějí.

U potomka mohou být oba rodiče

To má změnit nová metodika ministerstva, která se nyní nachází v připomínkovém řízení a bude hotová v následujících týdnech. Jasně vymezuje, v jakých ojedinělých případech je možné rodičům v přítomnosti u dětí bránit. Stát by se to mohlo například tehdy, pokud jsou rodiče pod vlivem návykových látek nebo se chovají agresivně a brání dítěti v léčbě.

„Metodika také říká, že není možné právo na přítomnost u dítěte omezit na jednoho zákonného zástupce. Pokud například přichází otec za dítětem, u kterého je i matka, po návštěvních hodinách, tak není možné jej v tom omezit. Je to otec dítěte a musí mu být umožněna přítomnost u dítěte vždy,“ zdůraznil Pavlovic.

Typicky se může jednat o přítomnost otců u novorozenců. „Když se bude tatínek dobývat za dítětem ve dvě ráno a rušit ostatní miminka, tak by mu nemocnice měla umožnit být s ním třeba na sesterně. Jde o to, že by zařízení měla hledat cestu a domluvu,“ dodal Pavlovic.

Nemocnice by měly umožnit rodičům pobyt u dítěte alespoň na židli, pokud nemohou poskytnout postel. Věk dítěte přitom není rozhodující. Do šesti let pobyt rodiče automaticky hradí zdravotní pojišťovna.

„Dítě je míněno do 18 let věku. Ale v rámci metodiky je zmíněno, že dítě samo může říci, že si přítomnost rodiče nepřeje,“ dodal Pavlovic.

Upozornil, že pokud nemocnice nebude metodiku, která vychází ze zákona o zdravotních službách, dodržovat, může se rodič obrátit na vedení nemocnice nebo na kraj, který nemocnici zřídil.

Že lze rodičům vycházet vstříc, ukazuje nemocnice Havířov. „U nás mohou být rodiče s dětmi neustále. Není situace, kdy rodič nemůže být u dítěte. Jedině když sám nechce,“ řekla Právu vrchní sestra Ivona Mikulenková. Na lůžkovém oddělení má rodič u dítěte vlastní postel, na JIP pak polohovací křeslo.

Rodiče mohou dítě doprovodit i k operačnímu sálu, do úvodu do anestezie. „Pokud si rodič zažádá a projde komisí, kterou vede anesteziolog, může jít i na operační sál a je přítomen až do celkového uspání dítěte,“ uvedla Mikulenková.

Většina rodičů chce s dětmi v nemocnicích zůstat. „Zvlášť u malých dětí se velice zřídka setkáváme s tím, že by rodič nebyl přítomen. Když se to stane, tak obvykle jen proto, že má rodič další děti, o které se musí starat, doma,“ dodala sestra.

V takovém případě nemocnice umožní pobyt u dítěte jiným příbuzným, třeba babičkám. „Trend je, že v nemocnici zůstávají tatínkové. Zejména v případech, když má maminka doma kojence. Jinak maminky chtějí s dětmi v nemocnici zůstávat,“ dodala. Pobyt rodičů nemocnice vítají, významně totiž urychluje uzdravování malých pacientů.