Msta za zpřísnění lex Babiš přišla okamžitě. ANO a SPD zablokovaly Sněmovnu

A také tak po krátce přestávce udělala, po ní si vzal avizovanou pauzu i Fiala z SPD. Mimořádná schůze Sněmovny ke zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň tak musela být přerušena do středy 21. června do 13:00 bez toho, aniž by vůbec pořádně začala.