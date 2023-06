Sněmovna schválila zpřísnění lex Babiš

Kvůli rozsáhlým obstrukcím z řad opozičního hnutí ANO, nakonec koalice nechala zařadit hlasování na pevno na 11. hodinu. Do rozpravy tak zůstalo i nadále přihlášeno zhruba sedm desítek zákonodárců.

Zákon míří proti šéfovi ANO Andreji Babišovi, který již po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež patří k největším mediálním domům v Česku.

Schillerová v dolní komoře mluvila o „obsesi šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. „On snad i s fotkou Andreje Babiše usíná,“ řekla. A doplnila: „Musíte si být vědomi toho, že to, co se tu odehrává překračuje vše, na co byla Sněmovna zvyklá.“