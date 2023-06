On snad s fotkou Babiše i usíná, kritizovala „obsesi“ pirátského poslance Schillerová

Michálek jí zase připomněl diář, kam se jí podle jeho slov Babiš podepsal, z čehož měla být Schillerová unešená. „Pokud na někoho ukazujete, tak třemi prsty ukazujete na sebe nazpátek,“ tvrdil.

Sněmovna má v pátek hlasovat o zpřísnění zákona o střetu zájmů, tedy o ustanovení známém jako takzvaný lex Babiš. Koalice nechala stanovit po obstrukcích opozičního hnutí ANO dobu pro rozhodování o podobě předlohy na 11:00.

Za návrhem, který například zakazuje veřejným funkcionářům provozovat média, stojí právě Michálek.

Foto: Novinky Jakub Michálek

Schillerová v dolní komoře mluvila o „obsesi“ šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. „On snad i s fotkou Andreje Babiše usíná,“ řekla. A doplnila: „Musíte si být vědomi toho, že to, co se tu odehrává překračuje vše, na co byla Sněmovna zvyklá.“

„Jste posedlí Babišem, je to diagnóza.“ Sněmovna řešila lex Babiš Domácí

Pokračovala tím, že Michálek je nebezpečný pro budoucnost nás všech a naši demokracii. „A zatímco si Piráti hrají a léčí si mindráky, tak si možná ani nevšimli čísla 290 miliard korun. To je výsledek hospodaření rozpočtu v těchto dnech. Haló, Piráti, víte o tom?“ ptala se Schillerová čtyřčlenného poslaneckého klubu Pirátů.

A mluvila i o tom, že koalice nemá jiný program než „Antibabiš“.

Michálek: Z podpisu Babiše jste byla unešená

Michálek následně na projev Schillerové reagoval tím, že připomněl „jednu starou známou pravdu“.

„Pokud na někoho ukazujete, tak ukazujete jedním prstem na něho a třemi prsty na sebe nazpátek. Uvádíte, že jsem posedlý. Ano, já jsem vytrvalý. To ano. Ale kdo je posedlý? Pamatuji si na diář, do kterého se vám podepsal Andrej Babiš, jak jste z toho byla unešená,“ pustil se do Schillerové.

„A když říkáte, že nemáme jiný program, než je Babiš, tak tady to vypadá, že nemáte jinou prioritu než paralyzovat celou Sněmovnu kvůli ekonomickým zájmům jednoho člověka,“ pokračoval.

Poslanecký pozměňovací návrh zejména mění ustanovení, které zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Zpřísňuje postihy a ztíží obcházení zákazu tak, že se má vztahovat na skutečného majitele, provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Obdobně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády. Poslanec ANO Milan Feranec označil úpravu za kutilství. Poukazoval na to, že kdyby Babiš nechal mediální dům Mafra převést na hnutí ANO, bylo by to naprosto legální.