Mošnovské letiště v obležení, na Dny NATO dorazilo 85 tisíc lidí

Pouze příjezd na letiště komplikovaly od rána kolony. Ta nejdelší od dálnice D1 ze směru od Studénky čítala zhruba 10 kilometrů. Dlouhé kolony ale byly i na silnici I/58, a to ve směru od Ostravy i Příbora.

„Byli informováni o velkých kolonách, které se tvořily. Bylo to asi vzhledem k předpovědi počasí, na jejím základě se asi více lidí rozhodlo pro návštěvu v sobotu, a ne v neděli. Budeme to rozebírat s Policií ČR, protože něco podobného se zde v minulosti nestalo,“ poukázal Pavlačík. Dodal, že jej mrzí, že někteří návštěvníci v kolonách uvázli a čekali v nich delší dobu. „Musíme to probrat a zjistit příčinu,“ zopakoval.