Dny NATO začínají: kolony v okolí Mošnova a tisíce lidí

„Jsme rádi, že po těch dvou letech, kdy sem návštěvníci neměli v roce 2020 vůbec přístup a loni byl počet regulován kvůli covidu, jsme v režimu roku 2019 a věříme, že si to návštěvníci užijí,“ řekl Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000, který akci organizuje.

I tak se ale mohou lidé těšit na stovky kusů techniky, ať už pozemní, nebo letecké. „Nejlepší na té akci je, co je tady možné vidět pohromadě. Od městské policie přes policii, hasiče, vězeňskou službu, celní správu, řadu pozemních vojenských jednotek společně s leteckými ukázkami. To není nikde jinde možné,“ poukázal Pavlačík.

Mezi tím, co mohou návštěvníci letiště dnes i zítra spatřit, je například nejmodernější bojová technika, ať už se jedná o bojové letouny JAS-39 Gripen E a F-35 Lightning II páté generace, vrtulníky NH-90 a EC-135, víceúčelový bojový letoun Tornado IDS, námořní průzkumný letoun P-3C Orion, či tanky Leopard 2A7V a M1 Abrams. Nechybí ani strategický bombardér B-52 Stratofortress nebo vrtulníky AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook. Tahákem by mělo být i vystoupení akrobatické švýcarské skupiny Patrouille Suisse či ženské speciální protiteroristické jednotky jordánské armády Female Company for Special Security Tasks.