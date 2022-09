Fiala na Dnech NATO: Žijeme v nebezpečné době, F-35 budou výraznou posilou

„Ukazuje to a připomíná ním to i důležitost Severoatlantické aliance, pro naši bezpečnost, pro naši obranu,“ připomněl s tím, že lidé mají možnost v areálu mošnovského letiště vidět nejen to, co dokáže český obranný a zbrojní průmysl, ale také to, co nabízí naši přátelé a partneři z dalších zemí. „Myslím, že v té situaci, které čelíme, kdy se extrémně mění bezpečností situace, nedaleko od nás probíhá válečný konflikt, tak je důležité si připomínat, jaký význam má naše obrana, naše bezpečnost a jak je důležité, že jsme součástí Severoatlantické aliance,“ připomněl.

Dny NATO začínají: kolony v okolí Mošnova a tisíce lidí Domácí

Současně premiér potvrdil zájem Česka o bojové letouny americké výroby F-35 Lightning II páté generace. „Jsme teď ve fázi vyjednávání. Vláda udělala rozhodnutí, že jdeme tímto směrem, že budeme kupovat mimořádně kvalitní stroje páté generace, což je to, co zaručuje dlouholetou využitelnost, a to že F-35 budou opravdu výraznou posilou a posílením obranyschopnosti naší země. Ta jednání budou probíhat, my budeme dělat všechno proto, aby ten výsledek byl výhodný pro Českou republiku a abychom tímto způsobem zlepšili obranyschopnost naší země,“ ujistil Fiala.