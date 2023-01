Místo klidného důchodu ženou prezidenta? Manželku to nepotěšilo, řekl Pavel

„Slýchala to nejprve ze všech stran, brala to ale jako hec. Když to slyšela od lidí, kterých si vážila, tak jí začalo docházet, že by to mohlo mít úspěch a začala se s tím smiřovat,“ řekl.

Doplnil, že ji to nejprve zaskočilo. „Kterou normální manželku by potěšilo, když byste jí na prahu možného klidného života, kdy se může starat o zahrádku a cestování, řekli, že budete z ní chtít udělat první dámu. Tak to jsem ji určitě nepotěšil,“ uvedl s tím, že to žena bere jako službu. „Je připravená to se mnou zvládnout,“ míní.

A po jeho zvolení mu prý jako první řekla: „Co s tím budeme dělat?“ Odpověděl jí, že si to budou muset postupně odpracovat.

Žena ho dotlačí

A zmínil také, že když by se mu náhodou v prezidentské funkci do něčeho nechtělo, jeho žena ho dotlačí. „Myslím, že nebude mít problém s tím, co se očekává od naší první dámy. Byla zvyklá mě doprovázet i v minulosti,“ řekl.

„Pokud se do něčeho pustí, tak umí být důsledná. Když bych náhodou někdy polevoval, tak mě do toho dotlačí,“ dodal.

Řekl, také, že ho ke kandidatuře nakonec motivovaly debaty o tom, že by se prezidentem mohl stát Babiš. To by prý Česku nepřál.