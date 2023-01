Zeman: Nebudu sypat sůl do Babišových ran

Prezident Miloš Zeman přiznal, že jej jasný výsledek druhého kola prezidentských voleb překvapil. S vítězem Petrem Pavlem se rád setká, chyby poraženého Andreje Babiše komentovat nechtěl s tím, že by jen sypal sůl do jeho ran. Zeman to řekl v rozhovoru pro Frekvenci 1

Foto: Petr Hloušek, Právo Prezident Miloš Zeman

Reklama