Ministerstvo dopravy má vytipované tři úseky pro rychlost 150km/h. Zlomek z celé dálniční sítě

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předpokládá, že dálniční úseky, na nichž by se dalo jet rychlosti až 150 km/h, by se mohly objevit do dvou let. Resort má vytipované zatím tři úseky, tedy zhruba několik desítek kilometrů.

Foto: Pavel Orholz, Právo Úsek D3 Ševětín-Borek