Miliardář Sehnal zkopíroval radniční měsíčník v Praze - Letňanech a vydal v něm svůj program

Uskupení Krásné Letňany, které v čele s miliardářem Pavlem Sehnalem kandiduje v komunálních volbách v Praze 18, rozeslalo do schránek napodobeninu radničního měsíčníku.

Sehnalovo uskupení Krásné Letňany ale již nyní rozeslalo do poštovních schránek stejnojmenný „předvolební speciál“, který odráží vizuál měsíčníku.

„Myslíme si, že je občanům Letňan podrobně vysvětlit volební program, a to se skutečně nedá udělat zkratkovitě na nějaké půl stránce,“ komentoval ale záhy nabízený prostor v měsíčníků. A podotkl, že vlastní postup považuje za férovou politickou soutěž.

Zastupitel Ivan Kabický (TOP 09), který v minulých volbách kandidoval se Sehnalem, ale jejich cesty se následně rozešli, ale situaci vidí jinak. „Co jsme se ptal mezi kolegy, většina to odsuzuje s tím, že to zkopíroval, je to nefér a tak dále,“ uvedl pro Novinky.