Miliarda na asistenty bude. Balašův úřad je ale chce omezit

„S kolegyní Margitou Balaštíkovou (ANO) jsme vložily návrh do systému 1. listopadu, koaliční poslanci o dva týdny později. Bylo by bláhové si myslet, že by koalice podpořila návrh opozice, byť by byl seberozumnější. Pozitivní je, že školy nakonec ty peníze dostanou,“ glosovala Jana Berkovcová (ANO).

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že koaliční návrh byl konzultován s ministerstvy financí a školství, a proto dostal při hlasování přednost.

Na problém, že není zabezpečeno financování pro asi 2200 asistentů pedagoga z třiceti tisíc, jako první upozornila Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a z jejího podnětu vzešly návrhy na přesuny uvnitř rozpočtu. Pro příští rok je tedy asistence pro žáky s handicapy zajištěna, ale jak tomu bude v dalších letech, je otázkou.

Kritika: Už nepůjde doporučit asistenta pro konkrétní žáky

Ministerstvo školství totiž předložilo Sněmovně návrh s výraznými změnami ve fungování asistentů pedagoga, který v odborných kruzích naráží na tvrdou kritiku.

Cílem změny je zastavit ne­ustálý růst počtů asistentů, ale také posílit jejich pozici a ulehčit poradenským zařízením a školám od administrativy.

Podle návrhu by o zařazení asistenta v ZŠ nemělo rozhodovat poradenské zařízení, ale škola by měla na asistenty nárok automaticky. Jejich počet by se však odvíjel od předem stanovených parametrů – od počtu dětí ve škole, počtu tříd, odučených hodin a podobných kritérií. V současnosti se asistent přiděluje ke konkrétním žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Podle odborníků však nový návrh povede k tomu, že dětem s postižením se nebude dostávat náležitá péče, což přinese školám, učitelům i rodičům novou zátěž.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková upozornila, že podle ministerského návrhu by nebylo možné doporučovat asistenta pro jednotlivé žáky. To podle ní může mít nežádoucí dopad na vzdělávání handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí. Požaduje proto vedle přidělování asistenta podle parametrů i přiznání asistenta pro jednotlivé žáky se speciálními potřebami.

Největší dopady by redukce počtu asistentů mohla mít na školy, které se v oblasti inkluze těší dobré pověsti a kde se děti s handicapy soustřeďují ve vyšších počtech, takže i asistentů je potřeba víc. „Je nezbytné nadále zachovat pozici asistenta pedagoga jako podpůrné opatření, tak aby školy měly i nadále možnost získat asistenta pedagoga nad rámec parametrizovaných úvazků,“ uvedla ve svém stanovisku ČOSIV.

Také ombudsman Stanislav Křeček doporučil, aby MŠMT návrh nového systému financování asistentů pedagoga přepracovalo. Ministerský návrh novely cupuje i Asociace pracovníků speciálně vzdělávacích center.

„Chybí analýza, co je příčinou zvyšování počtů asistentů. Zda je důvodem zvyšující se počet všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nebo nějaká konkrétní skupina žáků se SVP, která se v poradenském systému nyní objevuje častěji než dříve, zda nejsou za zvyšujícím se počtem asistentů také komplikace spojené s častějším výskytem psychických obtíží, které mají souvislost s pandemií,“ uvedla asociace.

Navíc ZŠ přijaly 39 478 ukrajinských uprchlíků, kteří se potýkají s jazykovou bariérou, takže jsou potřeba další asistenti.

Podle asociace může být příčinou růstu počtu asistentů i to, že jsou poradny občas zahlceny, nemohou zkoumat podrobně situaci žáků a škol. Obávají se i toho, že podle novely by žák neměl nárok na asistenta ve školních družinách, takže by se o něj museli postarat rodiče, kteří by pak přišli o pracovní úvazek a příjmy z něj.

Asistentů ve školách přibývá od roku 2016, kdy začala platit nová pravidla pro inkluzi. Tehdy jich bylo ve všech typech škol 13 299, letos již 29 188. V ZŠ jich působí 22 460. Z 95 procent se jedná o ženy. Často se na pozici hlásí učitelky na penzi nebo třeba studenti pedagogiky.

Podle vyjádření ČOSIV je ale asistentů pedagoga stále nedostatek.