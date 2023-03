Lidí v ekonomické tísni přibývá, roste i počet osob bez domova, varuje šéf Agentury pro sociální začleňování

Do února jsem řídil Centrum sociálních služeb Praha. A tam jsme sledovali nárůst počtu lidí, kteří se na nás obraceli kvůli akutní ekonomické tísni. Jejich příjmy prostě přestaly stačit na běžné výdaje na život a bydlení. Náklady dosahovaly takové výše, že i když dokázali požádat o podporu v dávkovém systému, nestačilo jim to na běžné životní potřeby.

Kromě toho je ale zřejmé, že dopady kritických situací typu covidu, vysoké inflace, energetické krize se teprve začínají projevovat. Lidé z nižší střední třídy, kteří byli schopni fungovat v předchozích ekonomických podmínkách, už v mnoha případech využili veškeré svoje úspory nebo si vzali dílčí půjčku na to, aby vyrovnali nárůst nákladů. A teprve teď se budou dostávat do situace, kdy nejenže nebudou mít dostatečné příjmy, ale ani jejich úspory neposlouží k tomu, aby propad vyrovnali.

To jsou nezbytné kroky, aby se eliminoval propad desítek tisíc lidí do chudoby a sociálního vyloučení. Pro Agenturu to znamená, že by se neměla soustředit jen na sociálně vyloučené lokality, ale pomáhat obecně ve strukturálně podrozvinutých regionech.