Lidé se budou moci více zapojit do obrany státu, projedná Sněmovna

Předloha rozšiřuje například možnosti zapojení do obrany státu. V současnosti se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Novela ale přidává takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem.