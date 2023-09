Letecká záchranka se možná kvůli gigafactory přesune z Líní do Chotěšova

Pokud kvůli projektu gigafactory - zvažované obří továrně společnosti Volkswagen na baterie do elektroaut - zanikne letiště v Líních, přestěhuje se tamní stanoviště letecké záchranné služby dost možná do nedalekého Chotěšova. Potřebné pozemky by poskytlo město Plzeň.

Foto: HZS Plzeňského kraje Ilustrační foto