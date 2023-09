Z letiště v Líních by se mohl stát strategický podnikatelský park

„Podle vyjádření Povodí Vltavy jsou kapacity pro požadovaný odběr dostačující,“ konstatoval Jan Šíma z uvedeného týmu. Továrnu – Volkswagen zde zvažuje podnik na výrobu baterií do elektroaut – má obklopit zelený prstenec.

Případné zrušení letiště neškrtá tamní základnu letecké záchranné služby, podle Bočka může být kdekoliv v dané lokalitě. Její umístění mimo ni by tedy muselo být předmětem dalších jednání a další aktualizace inkriminovaných zásad, stejně jako lokalizace náhradního letiště, jehož výstavbu na zatím neurčeném místě v Plzeňském kraji přislíbila vláda.

Jeden z diskutujících upozornil, že se podklady chlubí minimalizací záboru zemědělské půdy, ale už neřeší dopady, které přinese vybudování nových ranvejí někde jinde. Jinému vadilo, že není komplex umístěný dál od nejbližší obce, tedy od Nové Vsi. „Aby napojení od dálnice bylo co nejkratší,“ vysvětloval Boček, podle něhož má továrnu odclonit zelený pás.

Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), starosta Dobřan, které leží rovněž nedaleko letiště, označil navrhovanou podobu dokumentu za přijatelný, i když občas bolestný kompromis. „Oproti tomu, co tam umožňovaly dosavadní zásady územního rozvoje, si nikdo nepohorší,“ řekl Právu Sobotka. „Konzultovali to s námi. Nynější podoba aktualizací hodně odráží požadavky, které jsme vznesli před rokem, je k lidem přátelštější, zvláště ve srovnání s brutálním návrhem, s nímž přišel kraj loni v červnu. Ideální by byla nulová varianta, ale musíme být realisté,“ dodal Sobotka.